400 bin fidan üretimi gerçekleşecek!

Haber: Onur Akçelik

Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çayırköy Orman Fidanlığının 2021 yılı fidan üretim programı çalışmalarına başlandı. Fidan üretimi programı kapsamında, 300 bin adet Karaçam ve 100 bin adet Sarıçam tüplü fidan üretmek için tohumların tüpe ekimine başlandı.

Yetkililer çam tohumlarının ıslatılıp ilaçlandıktan sonra fidan tüplerine ekildiğini belirtti. Ayrıca sırasıyla üzerlerine kapama toprağı atılıp, sulama ve ot bakımları işlemlerinin ardından fidan üretim çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.