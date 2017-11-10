Haber: Semih Baykal

Yaşar Yüceer Başkanlığında devam eden İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları kapsamında bütçe görüşmeleri de tüm hızıyla sürüyor. Toplantıların Cuma günü gerçekleşen oturumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bütçe sunumu yapıldı. Meclis üyelerini bilgilendiren Kurum Müdür Vekili kerim Yel, 2017 yılında kurum tarafından yapılan çalışmaları anlatırken, 2018 yılı için meclisten 41.496 TL. bütçe talebinde bulundu. Talep incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

35 BİN TL ÖDENEK UYGUN GÖRÜLDÜ

Toplantıda ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün bütçe talebi ile ilgili Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelen rapor da görüşüldü. Müdürlüğün 400.000 TL. bütçe talebine karşılık komisyon raporunda 35.000 TL. ödenek ayrılmasının uygun olduğu belirtilirken konu nihai kararın verilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri kapsamında Pazartesi günü İl Sağlık Müdürlüğü’nün bütçe sunumu yapılacak.