Haber: Aysun Beykoz

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bolu Valiliği koordinesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Grupta çalışanlar, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ilettikleri gıda, ilaç ve diğer türlü tüm ihtiyaçları kapılarına kadar götürüyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun işleyişi hakkında bilgiler veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, "Vefa Hizmet Grubu'nun içinde 3 aşamalı olarak hizmetlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Birincisi Sosyal Hizmetlerdeki çalışanlarımız ile beraber gönüllü çalışan imam hatip, öğretmen arkadaşlarımız var. Bunlarla birlikte emniyetten gönderilen bekçi kardeşlerimiz var. Farklı alanlarda vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyorlar. Biz özellikle imam hatip arkadaşlarla, vatandaşların gıda taleplerini gönüllü öğretmenlerimiz ile PTT üzerinden devletimizin yapmış olduğu yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da bekçi kardeşlerimiz ile beraber de bankalardan talep edilen miktarlar çekilerek, vatandaşımıza ulaştırılmakta" ifadelerini kullandı.

"400 haneyi kapı kapı dolaştık"

Vefa Hizmet Grubunda gönüllü olarak çalışan ve Karaçayır mahallesinde bulunan Siteler Camii imam hatibi Yasin Düğen ise, "Şahsım adına ortalama 400 haneyi kapı kapı dolaştık. Her biri de ihtiyaç sahibi insanlardı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her türlü talepleri yerlerine getiriliyor. Salgın ve virüs döneminde devletimiz, 65 yaş üst her türlü vatandaşımıza ilgi ve alakayı gösteriyor. Bu konuda gönüllü olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Bir olaraktan biz bize yeteriz. Sağlık sıhhat içinde atlatacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.