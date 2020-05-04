400 kg Bombay fasulye dağıtıldı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "Bolu Yöresel Ürün Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında coğrafi işareti bulunan Göynük Bombay Fasulyesi üretimini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için üreticilere 400 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı. Dağıtıma Kaymakamın yanı sıra, Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Göynük Ziraat Odası Başkanı, ilçe müdürlüğü teknik personeli ve çiftçiler katıldı.

Konu ile ilgili İl Tarım Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Fasulye ekim alanlarının arttırılması amacıyla çalışmalarımız sürmektedir. Bu konuda ilimizin yöresel zenginliklerinden biri olan ve piyasada aranan bir ürün olan ve coğrafi işaret alan Göynük Bombay fasulyesinin ekimleri proje kapsamında özel idaremizin de destekleri ile sürmektedir" ifadelerine yer verildi.