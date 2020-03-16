seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno ip stresser amasya escort

400 kişi gözetim altında

Umreden gelen 400 kişi koronavirüs sebebiyle evde gözetim altına alınırken, 24 kişi koronavirüs şüphesi ile hastanelere müracaat etti.

400 kişi gözetim altında

Haber: Erdal Tanrıverdi
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tehlikesi Umreden dönen vatandaşları da etkiledi. Umreden gelen 400 kişi 14 gün boyunca evde gözetim altına alındı. Ayrıca 24 kişi koronavirüs şüphesi ile hastanelere müracaat etti. 24 kişiden 20’sinin sonuçları negatif çıkarken, diğer 4 kişinin ise sonuçları bekleniyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder