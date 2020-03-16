Haber: Erdal Tanrıverdi
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tehlikesi Umreden dönen vatandaşları da etkiledi. Umreden gelen 400 kişi 14 gün boyunca evde gözetim altına alındı. Ayrıca 24 kişi koronavirüs şüphesi ile hastanelere müracaat etti. 24 kişiden 20’sinin sonuçları negatif çıkarken, diğer 4 kişinin ise sonuçları bekleniyor.
400 kişi gözetim altında
Umreden gelen 400 kişi koronavirüs sebebiyle evde gözetim altına alınırken, 24 kişi koronavirüs şüphesi ile hastanelere müracaat etti.
Haber: Erdal Tanrıverdi
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