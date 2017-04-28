Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Jandarma Alay komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Elmalık köyünde yaklaşık 25 gün önce enerji nakil hatlarında kullanılan ve piyasa değeri 46 Bin TL’lik 400 metre uzunluğundaki kabloyu çaldığı tespit edilen E.Y. ile G.Ç’yi 34 plakalı bir araçla Düzce sınırlarına yakın bir mevkii de takip sonucu yakaladılar.

Otomobil içinde yapılan aramada; (1) Adet metal demir testere, (1) Adet ağaç saplı balta, (4) adet plastik inşaat eldiveni, (1) Adet çelik tel çeki halatı, (1) adet 1,5 metre civarında halat, (1) adet 3 metre kendir halat bulunmuş ve muhafaza altına alındı.

Bolu Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli şahıslar E. Y. ve G. Ç. ifadelerinin alınmasına müteakip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.