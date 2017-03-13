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13 Mart 2017 Pazartesi
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    • “400 yılı aşkın tarihi olan ilişkiler ciddi yara almıştır”

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Hollanda’da yaşanan olaylar ile ilgili bir kınama mesajı yayınladı.

    13 Mart 2017 Pazartesi 12:21
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    “400 yılı aşkın tarihi olan ilişkiler ciddi yara almıştır”
    Haber: BMA

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Hollanda’da yaşanan olaylar ile alakalı bir kınama mesajı yayınladı. TSO Başkanı Ateş, Anadolu Ajansı’na yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Hollanda hükümeti tarafından önce Dışişleri Bakanımızın uçağının iniş izninin iptal edilmesi, ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın ve beraberindekilerin, ülkemiz toprağı sayılan Başkonsolosluğumuza erişiminin engellenmesi, gerek Bakanımız ve maiyetinin, gerekse Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarının maruz kaldıkları antidemokratik, uluslararası hukuka, insan haklarına ve diplomatik nezakete aykırı muamelelerin tasvip edilmesi asla mümkün değildir. Demokrasi ve insan hakları gibi değerler üzerine inşa edilen Avrupa Birliği’nin kurucu ülkelerinden birisi olan Hollanda’da, ülkemiz adına böyle üzücü bir durumun yaşanmasının hiçbir şekilde izahı yoktur.

    Bolu iş dünyası olarak söz konusu karar ve eylemleri kınıyoruz. Hollanda, 400 yılı aşkın bir tarihe sahip olan ilişkilerimizi ciddi bir şekilde yaralayan bu davranıştan bir an önce dönmeli ve süreç iki ülke adına telafisi güç daha derin zararlarla sonuçlanmadan hatasını düzelterek Türkiye Cumhuriyeti’nden özür dilemelidir.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ticaret, Sanayi, Odası, Yönetim

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