400’e yakın öğretmen açığımız var

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yayımlanan listeye göre ilimizin her ilçesinde birçok öğretmen ihtiyacı var. En çok öğretmen ihtiyacı ise merkez ilçemizde görünüyor. Branşlara göre en çok ihtiyaç Özel Eğitim Öğretmeni branşında bulunuyor. Listede il genelinde 137 Özel Eğitim Öğretmeni ihtiyacı bulunduğu belirtiliyor. Bolu genelinde en çok açık bulunan diğer bir branş ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği. Bu branşta 38 öğretmen ihtiyacı bulunuyor. Yabancı dil öğretmeni açığımız ise 25 olarak açıklanan listede en çok ihtiyaç duyulan yabancı dil öğretmeninin 14 ile Arapça dersinde olduğu görülüyor. İl genelinde Pazarlama ve Parkende, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Adalet Bilgisi, , Biyoloji ve Büro Yönetimi branşlarında ise birer öğretmen açığı bulunuyor.

//bolu.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/20170118_YL_YCY_MEVCUT_DURUM.pdf

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 10:26