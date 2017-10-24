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24 Ekim 2017 Salı
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    • 40’ncı yıl yürüyüşüne davetlisiniz

    Profesör Doktor Necmettin Erbakan Vakfı Bolu Koordinatörü Hayrettin Aytar, 29 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan 40 yıl yürüyüşüne tüm vatandaşlarımız davet etti.

    24 Ekim 2017 Salı 15:38
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    40’ncı yıl yürüyüşüne davetlisiniz

    Haber: Aysun Beykoz

    Konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında Profesör Doktor Necmettin Erbakan Vakfı Bolu Koordinatörü Hayrettin Aytar şunları söyledi; “Erbakan hocamızın doğum günü olan 29 Ekim’de, Erbakan vakfımızın bu kutlu yürüyüşünde tarihi bir atılım programı olarak, Milli Görüşün en büyük zaferlerinin habercisi olarak, Milletimizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olacak bir program olarak ,Ankara Atatürk Spor Salonu’nda binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirilecek “Büyük Gençlik Buluşması” programımızda sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizleri de milli görüşün şanlı bu ikinci 40 yıl yürüyüşüne bizlerle beraber şahitlik etmek üzere 29 ekim ’deki tarihi buluşmamıza davet ediyoruz” dedi. Yürüyüşe katılacaklar için 29 Ekim Pazar günü saat:09:00’da Bolu Merkez duraklarından otobüs kaldırılacaktır.

    İrtibat telefonu : 0542 374 0014 - 0544 219 8417 - 0544 594 2733

    Anahtar Kelimeler: Profesör, Doktor, Necmettin, Erbakan, Vakfı

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