41 bin kişiye maske cezası

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada maskenin yakın zamanda hayatımızdan çıkacağını belirtmişti. Bakan Koca, aşı çalışmalarına bağlı olarak yaptığı bu açıklamanın ardından son günlerde vatandaşları maskenin doğru kullanılması konusun uyarmaya başladı. Bakan Koca konuyla ilgili yaptığı uyarılarda, “Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın. Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin” ifadelerini kullandı.

1 HAFTADA 41 BİN KİŞİYE MASKE CEZASI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeler kapsamında 81 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Koronavirüs denetimlerini aralıksız gerçekleştiren emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri maskenin doğru kullanılmaması ve olmadığı durumlarda vatandaşlara 900 lira idari para cezası uyguluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 6-13 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan koronavirüs denetimlerinde 40 bin 857 kişiye maske kuralına uymadığı için ceza kesildiği bildirildi.