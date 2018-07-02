Haber&Foto: Metin FERAH

Yürüyüş liderleri Muzaffer Yıldırım, Cihan Ayvaz ve Hamiyet Kocakaya, yürüyüşe katılan 41 doğasevere unutulmaz bir gün yaşattılar. Saat 10.40'ta 1700 rakımında Umurşahlar Yaylası'nın 3 km. kuzeyinden başlayan yürüyüş Arkut Dağı'nın kuzey yamacından Hızar Deresi vadisine uzanan 12 km.lik yol boyunca devam etti. Hep iniş şeklinde geçen yol 1300 rakımdaki Geyikli Göle giden 700 metrelik dik tırmanış yürüyüşe katılanları oldukça yordu. 13.30'da Geyikli Gölde verilen yemek molasından sonra,14.05 km.de 935 rakımdaki buz gibi çeşmenin başında semaverde çaylar demleyen doğaseverler ayaklarını derenin serin sularında dinlendirdi. Dereden geçerken paçaları sıyıran ve sık ağaçlık alandan yürürken oldukça zorlanan katılımcılar spor ve sağlık dolu bir gün geçirdi.

7 saat 20 dakika süren 21km.lik yürüyüş, Akçakoca-Gözecik sapağında 18.00'de sona erdi. Dönüş yolunda, Eskiçağadaki meşhur kahvenin odun ateşinde demlenen çayının tadına bakan doğaseverler günü tatlı bir yorgunlukla kapattı.