41 sağlık personeli gelecek

Haber: BMA

Sağlık Bakanlığı’nın 2019 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme kuralarını çekildiğini ve buna göre 41 Sağlık personelinin Bolu’ya tayininin çıktığını söyleyen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, atamalarla Bolu’da zaten iyi bir konumda olan sağlık sektörünün daha da güçleneceğini söyledi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Doğanay; “Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası açıklandı. Buna göre talepte bulunan 41 sağlık personelinin ilimize tayinleri de gerçekleşmiş dolu. Gerek Merkez İlçemizdeki Sağlık Ünitelerimizde, gerek ilçelerimizde gerekse de Eğitim Araştırma hastanemizde görev yapacak sağlık personelimiz, Bolu’daki sağlık sektörümüze daha da güç katacaklardır. Son yapılan atama sonrası; 1 Diş Doktoru, 1 Kadın Doğum Uzman Doktoru, 1 Adli Tıp Uzman Doktoru, 1 Aile Hekimi, 1 İç Hastalıkları Uzman Doktoru, 1 Kardiyoloji Uzman Doktoru, 5 Doktor, 6 ebe, 7 Hemşire, 1 Röntgen Memuru, 4 İlk ve Acil Yardım Memuru, 2 Sağlık Teknikeri ilimizdeki ihtiyaç duyulan hastanelerde görevlendirileceklerdir. Ayrıca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanemize de 1 Fizyoterapist, 1 Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Uzman Doktoru, 1 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzman Doktoru, 1 Eczacı, 5 Hemşire ve 1 Sağlık teknikeri ataması gerçekleştirilmiştir. Bolu’muzun bu anlamda tüm ihtiyaçlarına bugüne kadar sürekli destek olan Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere tüm kabine üyelerimize, İl Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Sayın Arzu Aydın’a, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’e de desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İl Sağlık Müdürümüz Sayın Muhammed Emin Demirkol’a ve çalışma arkadaşlarına, Başhekimlerimize ve de tüm sağlık çalışanlarımıza da yaptıkları başarılı hizmetler için teşekkürlerimi sunarım. Böylelikle bu tayinler sonrası zaten bölgeye hitap edecek kadar başarılı bir şekilde hizmet veren sağlık sektörümüz daha da güçlenmiş olacak” dedi.