412 bin 200 lira ceza kesildi

İlimizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 458 kişiye 412 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

412 bin 200 lira ceza kesildi

Haber: N. Halid Altundal

Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu ilimiz Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. İlimizin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi ile Atatürk Orman ve Karaçayır parklarında ekipler, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. Maske takmayanlara 900 lira idari para cezası kesiliyor. Emniyet ve jandarma bölgesinde 11 günde 458 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 412 bin 200 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalara devam ediliyor.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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