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28 Mart 2017 Salı
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    • 42 ASDEP PERSONELİ ALINACAK

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bağlı İl Müdürlükleri resmi internet siteleri aracılığı ile ASDEP memur personel alımı ilanları yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan ilanlar kapsamında yurt genelinde bin 500 kişilik alım yapılacağı belirtiliyor.

    28 Mart 2017 Salı 10:50
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    42 ASDEP PERSONELİ ALINACAK

     

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bağlı İl Müdürlükleri resmi internet siteleri aracılığıyla yaptığı duyuru kapsamında Niğde, Kütahya, Giresun, Bolu ve Kırşehir illeri için memur personel alımı ilanı yayımlandı. Belirtilen iller için toplam 42 ASDEP memur personeli alınacak. Yayımlanan ilanın detayı ise şu şekilde:

    Alım Yapacak Kurum: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri

    ASDEP Personeli

    Alınacak Personel Sayısı: 42

    Alınacak İller: Niğde, Kütahya, Giresun, Bolu ve Kırşehir

    KİMLER MÜRACAAT EDEBİLİR?

    Niğde, Kütahya, Giresun, Bolu ve Kırşehir illeri için yayımlanan ilanlara müracaat edecek adayların

    1) Türk vatandaşı olmak,

    2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    3) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

    4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak

    5) KPSSP3 Puan türünden 60 ve üzeri almak

    6) Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak

    Yukarıdaki şartlara uyum sağlaması gerekmektedir. Başvurular için aşağıda ki linkleri takip ediniz.

    bolu.aile.gov.tr

    Anahtar Kelimeler: Aile, Sosyal, Politikalar, Bakanlığı, Bağlı

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