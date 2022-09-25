42 ilde 2500 personel alınacak

Haber: Nesrin Altuntaş

İŞKUR kurum dışı kamu personeli alımı ilanları yayımlandı. Hafta sonu itibari ile gelen ilanlar için Farklı Belediyeler ve Kaymakamlıklar bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere Perosnel Alımı yapacaklarını bildirdi. Söz konusu yayımlanan ilanlar için adaylardan herhangi bir KPSS şartı aranmayacaktır. İŞKUR kurum dışı ilanları üzerinde yayımlanan ilanlar ile kamuya farklı kadrolarda ve niteliklerde olmak üzere 2500 işçi ve personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanlar 42 Şehir listesinde bulunan Kaymakamlıklara ve Belediyelere gerçekleştirilecek.

42 Farklı şehir listesi ile ilanlar İŞKUR Kurum dışı ilanlar kısmında yayımlandı. Arasında ilimizin de bulunduğu 42 şehir ismi şu şekilde;

Aydın, İstanbul, Kırşehir, Ankara, Muğla, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Erzincan, Tekirdağ, İzmir, Kahramanmaraş, Çorum, Manisa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Ardahan, Yalova, Giresun, Malatya, Niğde, Bursa, Antalya, Konya, Zonguldak, Nevşehir, Birecik, Kırıkkale, Adana, Bilecik, Rize, Bolu, Van, Tokat, Denizli, Düzce, Burdur, Kocaeli, Trabzon, Kastamonu ve Sakarya,

2500 işçi ve personel alımı yapacak kurumlar ve son başvuru tarihleri İŞKUR’un kurum dışı ilanlar kısmında görülebilecek. Bolu’da alınacak personeller ise Mengen Belediyesi bünyesinde çalıştırılacak.