Haber: C. Kutay Aykan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza geleceğin teknolojilerini öğrettiğimiz Deneyap Atölyeleri 26 ilde daha açılıyor. Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferleri olacak gençlerimizi ücretsiz eğitimler verdiğimiz Deneyap'a başvurmaya davet ediyoruz" İfadelerini kullandı.

42 İLDE TEKNOLOJİ EĞİTİMLERİ VERİLECEK

"Deneyap Türkiye" projesinin 4. fazı kapsamında 26 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. 2022'de ilk faz kapsamında açılan atölyeler dahil olmak üzere toplam 42 ilde öğrencilere teknoloji eğitimleri verilecek.

EĞİTİM ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER BELİRLENECEK

Bu çerçevede Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerindeki atölyelerde eğitim almaya hak kazanan öğrencileri belirlemek üzere sınav gerçekleştirilecek.

Başvurular 31 Mayıs 2022 tarihine kadar, www.deneyap.gov.tr adresinden ücretsiz şekilde yapılacak.