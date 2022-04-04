42 üretici ile sözleşme imzalandı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarım işletmelerinin yönetimine katkı sağlamak ve etkin tarım politikaları oluşturmak için 2007 yılında 9 il ile başlayan ve şu an 69 il ile devam eden Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) kapsamında Bolu’da 42 üretici ile sözleşme imzaladı.

“HERHANGİ BİR YAPTIRIMI BULUNMAMAKTADIR”

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “2015 yılından beri Türkiye genelinde uygulanan ve şu an 6000 tarım işletmesi ile devam proje ile bakanlığımız ÇMVA sistemini daha etkin kullanmak ve AB ile uyumlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Proje ile bölgeleri temsil eden işletmelerin verileri değerlendirilerek tarımsal altyapı ortaya çıkacak böylece çiftçilerin ve tarımsal politika geliştiricilerin doğru karar alması sağlanacaktır. Sisteme girecek işletmeler örnek plan dahilinde olmakla birlikte gönüllülük esasına dayanmakta ve herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır”

“2022 YILLIK İÇİN 600 ₺ DESTEK ÖDEMESİ ALACAKTIR”

“Ayrıca toplanan veriler gizli tutulmakta ÇMVA amaçları doğrultusunda kullanılarak veri uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Bunun yanında katılan işletmelere katkı sağlamak adına yıllara göre farklılık göstermekle 2022 yıllık için 600 ₺ destek ödemesi alacaktır. Sistem sayesinde kayıtlı olan çiftçilerimiz, işletmesinin karlılığını arttırmak için uygulamalarını değerlendirebilir ve gübre kullanımı, kimyasal ilaç uygulaması, işletmede yetiştirilen ürünler gibi konularda maliyetleri izleyebilir, böylece işletmenin gelecekteki faaliyetlerini daha iyi planlayabilir duruma gelecektir. 2021 yılında 33 gönüllü çiftçimizin yer aldığı sistem kontenjanı 2022 yılı için 42 olacak olup; teknik personellerimiz tarafından işletmelerinde, evlerinde ziyaret edilmekte ve birebir görüşmeler yapılarak kayıtları tutulmaktadır"