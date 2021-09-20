420 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 17 Eylül 2021 tarihinde bir araçta yapılan kontrolde; yurda yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 4 Afgan uyruklu şahıs tespit edilmiş olup, yapılan üst aramasında şahıslardan birinin üzerinde 420 adet uyuşturucu hap (captagon) ele geçirildi. Olayla ilgili yasadışı göçmenlerin yakalandığı araç trafikten men edilerek araç sürücüsü hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı, üzerinde uyuşturucu hap yakalanan yabancı uyruklu şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.