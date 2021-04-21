“425 bin öğretmenimizin aşı süreci başladı”

Haber: N. HalidAltundal

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime devam etmesi ve yapılacak sınavlara ilişkin soru üzerine, Bilim Kurulu'nun verilerine, istatistiklere göre hareket ettiklerini söyledi. Okulun, sosyal ilişkiler kurma, arkadaşlarla vakit geçirme ve eğlence kimliğinin salgın öncesine kadar pek anlaşılmadığını belirten Bakan Selçuk, "Bilim insanlarıyla görüştüğümüzde 'İstatistikler okulların kapalı olmasını gerektiriyor.' dediğinde biz kapatıyoruz. 'Artık şu noktada iyi, açılabilir.' dediğinde de açıyoruz. Eğer ben hiç açmazsam, tırnak içinde söylüyorum, salıverirsem, çocukların davranış kalıpları, davranış örüntüleri ve çalışma alışkanlıkları, bunların hepsinde dejenerasyon oluşacak. Çocuğun bir dönemde 3 sınavı, projesi, ödevi var. Bunların hepsini boş verin, liselilere sadece bir sınav olsun diyoruz” dedi.

Eğitim sisteminin ciddi zarar gördüğünü aktaran Selçuk ayrıca, "Ben 'Her şeyi boş verin.' diyerek hoş görülmekten yana mı olmalıyım? Salgın var, olağanüstü bir durum var, bir, iki, üç sınav değil, bir sınav olsun bakış açısındayım. Tamamen boş verdiğimizde, canlı dersler kapandığında ya da sınavlar olmadığında çocukların yüzde 90 civarı her şeyi bırakıyor. Çocuğun eğer ortam zorlamasa veya şartlar yönlendirmese çalışıp çalışmadığını nasıl tahayyül edersiniz. Genellikle mecburi ortam olursa, ödev beklentisi, sınav beklentisi olursa hazırlanma olasılığı yükselir. Eğer hiçbir şey olmazsa, hiçbir şey olmaz” ifadelerini kullandı.

"GERİLEME VE KAYIP OLACAĞI İÇİN KÖY OKULLARINI AÇIK TUTTUK"

Selçuk, köy okullarının uzun süre açık tutulduğunu, ilkokulları beş gün açtıklarını dile getirerek, sınav gruplarında psikolojik stres gördükleri için 8 ve 12. sınıfları, akademik stres oluşan, gerileme ve kaybın söz konusu olduğu için de köy okullarını ve ilkokulları açık tutmaya çalıştıklarını anlattı. Selçuk, lise sınavlarının 3 Mayıs'a ertelendiğini anımsatarak, "Halihazırda mevcut koşullar önümüzdeki kabine toplantısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlar Kurulu'nda yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sonuçlar bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu'nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak. Biz eğer Bilim Kurulu'nun önerisiyle Sağlık Bakanlığının ortaya koyduğu fotoğrafla ortaya çıkan tablolara ve veriye bakarak böyle bir şey gerekiyorsa böyle bir şeyi tabii ki yaparız. 'Önce sağlık' deyip de bunun gereğini yapmamak olabilir mi? Tabii ki yapacağız" değerlendirmelerinde bulundu.

"425 BİN ÖĞRETMENİMİZİN AŞI SÜRECİ BAŞLADI"

Konuşmasının devamında öğretmenlerin aşılanma durumu hakkında bilgiler veren Selçuk, şunları söyledi: "Bundan 2 hafta önce '100 bine yakın öğretmenimiz aşılandı ve bu süreç devam ediyor.' demiştim. Bugün, 425 bin öğretmenimizin aşı süreci başladı. İstedikleri zaman randevu alıp gidip aşı olabilirler. İlk önce ilkokullardan ve köy okullarından başlanmıştı. Biz 1 milyon 259 bin arkadaşımızın kimlik bilgilerini Sağlık Bakanlığıyla paylaştık. Burada önemli olan aşı tedarik süreci. Aşıyı Sağlık Bakanlığı planladığı için ve gerçekten çok hassasiyetle planlıyorlar. Günlük olarak da arkadaşlarımız temas halinde. Bugün bir küçük grup yazışmalarda eksik bırakılmış hemen karşılıklı olarak 1 saatin içinde düzeltildi. 8-12'lerle ilgili olarak da Sağlık Bakanlığı planlaması dahilinde bunu en kısa zamanda yapacak. Bu tamamen aşı tedarik süreciyle bağlantılı."