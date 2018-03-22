HABER: Gönül Olutürk

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2018 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 5,4 oranında azalarak 95.953 oldu. Açıklanan bu verilere göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2018 yılı Şubat ayında konut satışı, Bolu'da 427, ,Kocaeli ilinde 2.706 konut, Sakarya' da 1.624 konut ve Yalova'da 685 konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 16 247 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 686 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 5 965 konut satışı ve % 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.