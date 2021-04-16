43 muhtara internet paketi

Bolu Belediyesi tarafından 43 mahalle muhtarlarına ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mahalle muhtarı ile bir araya gelerek internet paketlerini teslim etti.

43 muhtara internet paketi

Haber: Onur Akçelik

Bolu Belediyesi Meclisi Nisan Ayı 2. Oturumunda Başkan Özcan’ın gündeme getirmesiyle 43 mahalle muhtarına 15 GB ücretsiz internet paketi verilmesi konusu kararlaştırılmıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan verdiği sözü yerine getirmek üzere dün merkeze bağlı 43 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, muhtarlara 15 GB’lık internet paketlerini teslim etti. Talepleri de dinleyen Başkan Özcan,  muhtarların yanında olduğunu ve neyse yapılacağını belirtti. Buluşmada ayrıca, Bolu Belediyesi tarafından bu yıl 43 mahallede yapılacak çalışmalara ilişkin bir sunum da yapıldı. Mahalle muhtarları yaz ayları için planlanan çalışmalara yönelik detaylı olarak bilgilendirildi.

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