43. Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Haber: C. Kutay Aykan

15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri düzenlenen Turizm Korteji ile start aldı. Demokrasi Meydanı’ndan Anıt Park’a doğru gerçekleştirilen korteje Bolu Belediye Bandosu da eşlik etti. Kortejin ardından Anıt Park’ta düzenlenen çelenk törenine Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Gökhan Öztürk, Belediye Birim Müdürleri, turizm temsilcileri, lise ve üniversite öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Gökhan Öztürk Atatürk Anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. İstiklal Marşı’nın ardından önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Turizm Haftası mesajı katılımcılara okundu. Ardından İl Kültür Turizm Müdür Vekili Öztürk bir konuşma yaptı. Öztürk konuşmasında, “İnsanların gezmek, görmek, dinlenmek, eğlenmek, sağlık, eğitim; din, spor gibi bir çok nedenlerle bulundukları yerden başka bir yere gitmeleri olarak tanımlanan turizm, ülkelerin kendi ülkelerini dünyaya daha iyi tanıtma fırsatı bulması ve aynı zamanda farklı kültürleri kaynaştırarak, toplumsal barışa katkıda bulunması yönüyle geniş kitleleri ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik bir faaliyettir “dedi.

Öztürk konuşmasında ayrıca, “Tabiatın Kalbi olan Bolumuz, deniz turizmi dışında tüm turizm çeşitlerinin yapılabildiği ender yörelerden biridir. Başta doğa turizmi olmak üzere kış turizmi, termal turizm, kültür, inanç, gençlik, spor, av, kongre, toplantı, gastronomi ve alternatif turizm gibi birçok turizm türleri ilimizde yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Öztürk konuşmasının sonunda ise şunları söyledi: “İlimizde faaliyet gösteren tüm Turizm ve Doğa Dernekleri ile turizm işletmelerimize teşekkür eder, 2019 yılı turizm sezonunun ülkemize ve turizm sektöründe yer alan tüm işletme ve çalışanlarına hayırlı olmasını dilerim.”

Hafta boyunca devam edecek Turizm Haftası etkinlikleri programı şu şekilde:

16 Nisan 2019 Salı:

Saat: 20.00 İl Kültür ve Turizm Md.lüğü salonunda Güzel Sanatlar Lisesi konseri

17 Nisan 2019 Çarşamba:

Saat: 14.00 B.A.İ.B. Üniversitesi Kültür Merkezinde Turizm Fakültesi paneli.

Saat: 20.00 İl Kültür ve Turizm Md.lüğü salonunda tiyatro oyunu gösterimi. (İkinci Bahar)

18 Nisan 2019 Perşembe:

Saat: 20.00 İl Kültür ve Turizm Md.lüğü salonunda tiyatro oyunu gösterimi. (Naaş-ı Muhteremler)

20 Nisan 2019 Cumartesi:

Saat: 10.00 Seben Taşlıyayla Gölü Mevkiinde doğa yürüyüşü ve çevre temizliği.