44 yeni görevlendirme yapıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Taslak Listesi Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlandı. 1 Eylül 2021 22:40 788Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Taslak Liste Milli Eğitim Müdürlüğü WEB sayfasında paylaşıldı.

05/02/2021 tarih ve 31386 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına yönetici Görevlendirme Yönetmeliği kapsamında 2021 Yılı ilk defa yönetici görevlendirme başvuruları incelenmesinin ardından, Başvuran adayların alanları, kurumların öncelik durumu ve puan üstünlüğü gözetilerek oluşturulan 2021 Yılı ilk defa yönetici görevlendirme gerçekleştirildi.

Buna göre, Merkezde 6 müdür yardımcısı müdür olarak, 1 müdür yardımcısı müdür başyardımcısı, 3 öğretmen müdür başyardımcısı ve 14 öğretmen müdür yardımcısı olarak görev yapacaklar. İlçelerde ise durum şöyle; Mudurnu ilçesinde 2 müdür yardımcısı müdür, 2 öğretmen müdür yardımcısı, Kıbrıscık ilçesinde 1 müdür yardımcısı müdür, Seben ilçesinde 1 öğretmen müdür, 2 öğretmen müdür yardımcısı, Mengen ilçesinde 2 öğretmen, müdür yardımcısı, Yeniçağa ilçesinde 1 öğretmen, müdür başyardımcısı, Gerede ilçesinde 1 müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı, 2 öğretmen müdür yardımcısı ve Dörtdivan ilçesinde ise 1 öğretmen, müdür başyardımcısı görevine getirildiler.