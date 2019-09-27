449 kişilik işe 3000 başvuru

Haber: Esra Perçin

Her yıl olduğu gibi bu yılda 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılmasıyla birlikte İŞKUR, Toplum Yararına Programlar çerçevesinde personel alımını gitti. Bolu İl Merkezi ile ilçelerde dahil olmak üzere, okullarda görevlendirilmek üzere 449 personel işe alındı. Toplum Yararına Programlar çerçevesinde Bolu Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesi 350 temizlik işçisi ile 99 güvenlik personeli alınacak.

449 kontenjan için 3000 kişi başvurdu

Merkez ilçe ve il geneli toplamında yaklaşık 3000 bin kişinin başvurduğu programda kura çekimine ise 2636 kişi katıldı. 449 kişinin İzzet Baysal Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında işe alımı gerçekleşti. 449 personel 1 Ekim tarihi itibariyle görevlerine başlayacaklar.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2019, 14:49