4,5 dönüm arazi yandı

HABER:Ceylan Beykoz

Dün ilçede yaşanan ilk yangın saat 11:50 da İlçeye bağlı Murat Fakılar köyü Çengeller Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Köylülerin ihbarı üzerine yangın yerine ulaşan ekipler anız ve ağaç yangınına müdahale ederek söndürdü. Birkaç dönüm arazide bulunan bitki örtüsü ve bir ağacın yandığı olay sonrası yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İkinci yangın Gerede ilçemize bağlı Geçtiler Köyü kırsalında üzerinde ekin bulunmayan yaklaşık yarım hektar arazide çıkan örtü yangını köylüleri tedirgin etti. Dün saat 13.30’da meydana gelen yangını gören köy sakinleri yangın ihbar hattına haber vermeleri sonrasında olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ot yangınını kısa sürede söndürdü. Yakında bulunan ağaçlık alana ulaşmadan söndürülen yangın önemli maddi kayıplara neden olmadı. Kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülen yangın için inceleme başlatıldı.