45 İLDEN 500 GÖNÜLLÜ İLE DEV TATBİKAT

Haber: Erdal Tanrıverdi

İHH’nin düzenlediği Ulusal Tatbikatın üçüncüsü Bolu Aladağ mevkiindeki Aşağısoku Yaylası’nda düzenlendi. Tatbikata 45 ilden yaklaşık 500 arama kurtarma gönüllüsünün yanı sıra Irak ve Lübnan’dan gözlemciler katıldı. Yayladaki alana kamp kuran ekipler senaryo gereği paraşütle atladıktan sonra ormana ve göle düşerek kaybolan 20 kişiyi bulmak için seferber oldu. Bölgedeki ormanlık alanın yanı sıra göl kenarına kurulan 13 ayrı istasyonda ekipler kaybolan kişileri bulmaya çalıştı.

Ekipler Aladağ göletinin içerisine atılan 3 cansız mankeni bulabilmek için çalışma yürüttü. Dalgıçlar görüş mesafesinin sıfır olduğu bulanık suyun içerisinde ve gölün kenarında çubuklarla arama yaptı. Tatbikatta ayrıca katılımcılara ileri sürüş teknikleri eğitimi de verildi. Elazığ depreminde kaybolan çok sayıda kişiyi bulan arama kurtarma köpeği ‘Altar’ da tatbikata katıldı.

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, tatbikatta ekiplerin kabiliyetlerinin ve yeteneklerinin test edildiğini belirterek, “Ulusal tatbikatın bu sene 3’üncüsü düzenliyoruz. Türkiye’nin 45 ilinden yaklaşık 500 afet arama kurtarma gönüllüleri tatbikata katılıyor. Bu arama kurtarmanın yanı sıra bir afet yönetimi. Ekiplerimizin kabiliyetlerini, yeteneklerini, doğada arama kurtarmayı ve afetlere hazırlanmayı test etmek için buraya geldik. Ekipler oluşturulan 13 ayrı istasyonda çalışmalarını sürdürecekler. “ diye konuştu.