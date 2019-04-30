45'inci yaşını özel lansmanla kutladı

Haber: BMA

Bolu’da üretimini yaptığı ürünleriyle 45 yıldır sofralara lezzet katan Filiz, baştan aşağı yenilenerek makarnanın kalitesini ve lezzetini bir adım öteye taşıdı. Anadolu'nun dört bir yanından çiftçilerin özenle yetiştirdiği en kaliteli buğdayları yeni özel harmanında buluşturan Filiz’in dönüşüm süreci, tüketici araştırmaları, Ar-Ge çalışmaları özel bir lansmanla tanıtıldı. Geniş bir protokol katılımıyla Hampton by Hilton’da gerçekleştirilen toplantıda Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Barilla Gıda A.Ş. Genel Müdürü Piero Mirra ve Barilla Tedarik Zinciri Direktörü Murat Bozkurt konuşmacı olarak yer aldı.

“BOLULU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Yenilikleri ile sektörünün öncüsü olan Filiz'in başarısını daha ileri taşımak için köklü bir lezzet değişimine gittiklerini belirten Piero Mirra; "Sektörde 45'inci yılını kutlayan Filiz, Bolu'da üretimini yaptığı ürünleriyle yarım asra yakındır sofralara lezzet katıyor. Yaptığımız lezzet dönüşümü ile makarna severlere daha kaliteli, lezzetli bir ürün hazırlamak ve aynı zamanda ulusal tarımı ve ekonomiyi de desteklemek istedik. Küresel ve ulusal düzeyde ciddi ekonomik zorlukların yaşandığı günümüzde önemli ve sektör için değerli bir dönüşüm yatırımını hayata geçirdik" dedi.

Filiz’in yenilenen özel harman tanıtımını ilk kez Bolu’da gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunun altını çizen Mirra; “Filiz’in tüm çeşitlerini burada, Bolu’daki fabrikamızda üretiyoruz. Çalışanlarımızın hepsi Bolulu. Makarna üretimi aslında lokasyon olarak hammaddeye yakın, yani buğday yetiştirilen lokasyonlarda seçilir. Ancak biz buğdaya uzak olmamıza rağmen Bolu’da olmaktan, bu kente değer katmaktan, Bolulu olmaktan mutluyuz, gurur duyuyoruz. Daha nice 45 yıllar birlikte büyüyüp, gelişerek yaşama ümidiyle” ifadelerini kullandı.

“TÜKETİCİLERİN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ FİLİZ’E GÜVENİYORUZ”

Tarladan çatala sürdürülebilirlik kavramı ile çalışmalarını sürdüren Filiz'in Türkiye'de çiftçilerle önemli projeler yürüttüğünü kaydeden Piero Mirra şunları söyledi; "Makarnamızın ana hammaddesi olan buğdayın sürdürülebilir üretimi konusunda akademik kuruluşlar ve uzmanlarla birlikte bugüne kadar birçok araştırma ve proje yürüttük. Eğitim ve yayınlarla çiftçilerimize sürdürülebilir buğday tarımı ve iş modellerini aktardık. 20 yıldır Türkiye’nin neredeyse tüm bölgelerinde yürüttüğümüz bu çalışmalara son üç yıldır Trakya’yı da ekledik. Trakya'da birkaç yıl öncesine kadar durum buğdayı üretimi neredeyse durmuştu. Son üç yıldır Trakya’da sürdürülebilir tarım kapsamında yaptığımız çalışmalarla önemli bir durum buğdayı hacmine ulaşılabileceğine üreticilerle birlikte tanık olduk. Biz bu topraklara, çiftçilerimize, 45 yıldır başarıyla tüketicilerin vazgeçilmez lezzeti olan Filiz’e güveniyoruz. Zor yatırım koşullarına rağmen, daha kaliteli hammadde tedariki, Ar-Ge çalışmaları, hat yatırımları, yeni ambalaj tasarımı, tüketici araştırmaları ve özel harman üretim modeli için önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Hedefimiz, Türkiye'de makarnanın değer algısını artırarak tüketicilere her öğünde kaliteli, güvenilir ve sağlıklı bir tercih sunmak.”

“BOLU’DAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETTİK”

Konuşmasında Filiz’in 45 yıldır Bolu’da yürüttüğü üretim çalışmalarıyla şehre değer katmaktan gurur duyduğunu belirten Murat Bozkurt; “Bundan 45 yıl önce Türk mutfağına ve sofralara lezzet katmak için yola çıktık. Kurulduğumuz ilk günden itibaren tüketicilerimizin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek kendimizi geliştirdik. Bu süreçte Bolu, markasına, Filiz’ine hep sahip çıktı. Biz de Bolu’dan aldığımız güçle, çalışmaya, yatırıma devam ettik. Bu sayede birçok ilki gerçekleştirdik. Sizlerin de desteklediği bu çalışmalarla, Bolulu Filiz'in ünü Türkiye sınırlarını aştı. Hepinize takdiriniz ve destekleriniz için teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

HER PİŞİRMEDE, HER TARİFTE EŞSİZ LEZZET

1974 yılından bu yana Türkiye’de sattığı ürünleri Bolu’da üreten Filiz, 33 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 185 bin metrekare üzerine kurulu fabrikada, 230 çalışanıyla üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Yarım asra yakın süredir sofralara lezzet katan Filiz’in spagettiden erişteye, fiyonktan boncuğa, kalemden kelebeğe, kuskustan yumurtalıya ve burgu makarnaya kadar tüm çeşitleriyle hem geleneksel hem de modern tariflere lezzet katıyor. Makarnanın kalitesini ve lezzetini özel harmanıyla yükselten Filiz, yenilenen ambalajıyla da dikkat çekiyor.