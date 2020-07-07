“4.5 milyon borç ödedik”

Haber: Volkan Yılmaz

Göreve geldikleri günden bu yana belediyenin 14 milyonluk borcunun bir kısmını ödediklerini belirten Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş “31 Mart seçimlerinden sonra devraldığımız belediyede geçmişten kalma 15 milyonluk ödenmesi gereken bir bakiye vardı. Biz bunun 8 aylık kısmında 3 milyon 900 civarında bugün itibariyle ise 4 buçuk milyon civarında bir borç ödedik. Bunun piyasa borçları ve iller bankası kanadı vardı tabi. Bunlarla birlikte sanayi çarşısındaki 8 tane dükkanı yaptık. İtfaiye binasını, mezbahanemizi, karşı tuvaletler kapalıydı yeniden yaptık. İmar yolları, kaldırımları bunları da aynı zamanda Göynük’e kattık ve devamında çarşı merkezinde 2 tane dükkan çıkarttık. Bununda satışını gerçekleştireceğiz yakın zamanda” dedi.

“DSİ İLE PROTOKOL İMZALADIK”

Devlet Su İşleri ile protokol imzalayarak 2 adet göletin kendilerine geçtiğini belirten Çetinbaş “2019 yılının Nisan ayında DSİ ile bir protokol imzaladık ve bu göletler bize geçti. Biz bunların çiftçimizin mağdur olmaması için tadilatı tamiratını yapıyoruz. 2 gölet var. Çayköy ve Gökçesaray göleti var. Çayköy göletinde oturmuş bir sistem var. Gökçesaraya göleti ise yeni bir gölet oranın tabii ki bazı sistemlerinin oturması için biraz fazla mesai harcıyoruz” şeklinde konuştu.

“2 ADET SERAMIZ VAR”

İmam Hatip Okulu’nun yanında bulunan seralarda fide ve peyzaj çalışmaları yaptıklarını belirten Çetinbaş “Şuanda tarımsal politikayı destekleyecek bir çalışmamız yok fakat mevcut 2 adet seramız var. Burada fide ve peyzaj çalışmaları yapıyoruz. İmam hatip okuluna ait bu seralar ama okul devam ettiremediği için biz belediye olarak Göynük’e katkı sağlamak adına orada bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.