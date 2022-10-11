45 Roman vatandaşa iş eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanan istihdam odaklı “Koza ile Açılan Ufuklar Projesi” kapsamında 25'i kadın olmak üzere ilimizde yaşayan toplam 45 roman vatandaşımız sertifikalı özel güvenlik ve ipek kozasından hediyelik eşya yapımı kurslarına katılacak. Eğitilecek olan Roman vatandaşların istihdam edilebilirliklerinin artırılması sağlanacak. Protokol imza töreninde Bolu Genç Romanlar Derneği Başkanı İsmail Demir, Roman vatandaşların önemli sorunlarının başında gelen istihdam konusunda çözüm odaklı yaklaşımından ve Koza ile Açılan Ufuklar Projesine olan desteklerinden dolayı Vali Erkan Kılıç’a teşekkür etti.

Projenin Roman vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileyen Vali Erkan Kılıç, “İçişleri Bakanlığımızın Proje Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle ilimizde yaşayan Roman vatandaşlarımızın meslek edindirme kurslarına katılmasını sağlayarak aktif bir şekilde iş hayatına katılmalarını arzuluyoruz. Bu noktada genç roman kardeşlerimizin sevdikleri, ilgi duydukları alanlarda kendilerini yetiştirmeleri son derece önemli. İnşallah bu proje vesilesiyle Roman kardeşlerimizin mesleki eğitimleri açısından önemli bir başlangıç yapılmış olacak. Projenin İlimizde yaşayan Roman vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Bolu için yaptığımız tüm çalışmalarımızda bizlere destek olan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ ya şahsım ve Bolulu Hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.