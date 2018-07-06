Haber: Ayhan DEMİRCİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen ve İlimize gönderilen sazan balığı yavruları Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden teslim alınarak program dahilinde belirlenen İlimiz merkez ve ilçelerinde bulunan göl ve göletlere bırakıldı.

Gerede'deki göletlere 45 bin yavru sazan bırakıldığını dile getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat, konu halkkında yaptığı açıklamada; “Anadolu’muzun ekonomik ve tabii türleri arasında yer alan, vatandaşımız için kaliteli bir protein, balıkçımız için önemli bir gelir kaynağı, hem sportif hem de ticari balıkçıların gözdesi olan bu balıkları bugün itibariyle yaşam alanları ile buluşturuyoruz. İlimizde 200’e ulaşan göl ve gölet sayısıyla gerek amatör ve sportif balıkçılar gerekse ticari balıkçılar için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Özellikle hafta sonları Bolulular ve çevre illerdeki vatandaşlarımızın göl ve göletlerimize yoğun şekilde gelerek amatör avcılık yapmaktadırlar. Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür," diye konuştu

Yapılan bu çalışmaların İlimiz balık popülasyonuna önemli bir katkı sağlayacağına inandığını kaydeden Müdür Murat, açıklamasını; "Balıklandırma çalışmaları kapsamda Bolu İli Merkez İlçesine 12.000, Dörtdivan’a 9.000, Mengen’e 12.000, Yeniçağa 13.000, Seben 10.000, Mudurnu 5.000, Kıbrıscık 18.000, Gerede’ye 45.000 olmak üzere toplamda 124.000 adet yavru sazan balığı 36 adet göl ve gölete bırakılmıştır." sözleri ile de detaylandırdı.