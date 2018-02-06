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06 Şubat 2018 Salı
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    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), emniyet yapılanmasının "mahrem imamları"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 12'si tutuklu, 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    06 Şubat 2018 Salı 09:37
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    45 tanık dinlenecek
    HABER BÜLTENİ
    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam etti. Tutuklu sanık Rıdvan Yücel, hakkındaki suçlamaları ve aleyhine beyanda bulunan şahısların tanıklıklarını kabul etmediğini söyledi. Aleyhinde beyan veren A.E. isimli şahısla kapatılan FEM dershanesinde tanıştığını aktaran Yücel, "Eşim, dershanesinin müdürü olan Veysel isimli şahsın referansı ile bir dönem bu dershanede çalıştı. A.E. ile bu dönemde tanıştım. Başka bir irtibatım yoktur. Zaten beyanlarını da daha sonra geriye çekmiştir. Aynı şekilde M.Y. ile de meslektaş olduğumuz için tanışırım. Eğitim Bir Sen Başkan Yardımcısı olduğum zaman başka bir okulda çalışmak istediğini belirterek, bu konuda benden yardım istemişti ben de kendisine yol göstermiştim. Ondan sonra Fen lisesinde çalışmaya başlamıştı. Aleyhime beyanlarını kabul etmiyorum" diye konuştu.
    Yücel, hakkında beyanda bulunan diğer tanıkların suçlamalarını da kabul etmediğini ifade ederek, bu şahısların tutuklanma endişesi ve kendileri hakkındaki suçlamalardan kurtulmak için ismini verdiklerini ileri sürdü. Mahkeme başkanının, "Gizli tanığın verdiği harici bellekte kod adının 'tahir' olduğu belirtiliyor. ByLock çözümlemelerinde ise kullanıcı adın 'TAHİR14' olarak geçiyor. Bu konuda ne söyleyeceksin." sorusuna Yücel, "Ben, ByLock kullanmadım. Bu nedenle içerikleri kabul etmiyorum. Kod adı ve kullanıcı isimlerinin aynı olmasının tesadüf olduğunu düşünüyorum. ByLock listemde ekli olduğu iddia edilen şahıslardan bir kısmını tanıyorum ama tamamını tanımam" şeklinde cevap verdi.
    Daha sonra dinlenen tutuklu sanık Süleyman Ersöz de hakkındaki iddiaları kabul etmediğini söyledi. "Garson" kod isimli gizli tanığın verdiği bilgilerin sadece bir kısmının kendisi ile ilgili olduğunu belirten Ersöz, "Tanık beyanları ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ele geçirilen belgelerde, 'Selim, 'Sadi' ve 'Salim' kod isimlerini kullandığımdan bahsediliyor. Bu anlamda ciddi bir çelişki görülüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından elde edilen harici bellek içindeki sütunlardan birinde 'mahrem imamın örgütten ayrıldığı tarih' ibareli yer var. Orada benimle ilgili olarak Eylül 2015'de ayrıldığıma yönelik ibare bulunduğu halde bununla ilgili bir araştırma yapılmamıştır. Ben ne şekilde oluşturulduğu belli olmayan ve güvenilirliği konusunda çelişki bulunan evrakların aleyhime kullanılmasını kabul etmiyorum" ifadesini kullandı.
    Ersöz, malum yapının terör örgütü olduğunu 15 Temmuz'da anladığını da öne sürerek,  "Bu yapıya üye olmadım, katılmadım. Talimat almadığım gibi kimseye de talimat vermedim. Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum. Bank Asya'daki hesabımı 2014 yılında açtığım doğrudur. Yine aynı yıl Eylül ayında para yatırdım. Ama bunları talimatla yapmadım. Bu yönde bir talimattan da haberim yok. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.
    Savunmaların ardından mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Ülker hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı eylemle alakalı başka bir kovuşturma olduğundan dosyasının birleştirilmek üzere ayrılmasına karar verdi. Tahliye taleplerini kabul etmeyen mahkeme heyeti, ByLock döküm içerikleri ulaşmayan sanıkların ID numaralarının tespiti ve dökümlerin gönderilmesinin istenmesi, dijital materyallerinin çözüm içerikleri ulaşmayan sanıklardan ele geçirilen materyallerin çözümüne ilişkin akıbetin sorulması ve 45 tanığın dinlenmesi için duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanmasının

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