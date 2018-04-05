Haber: Esra Öztürk

Mudurnu hayvan pazarında hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine 23 Şubat tarihinden itibaren karantina uygulaması yapılarak ikinci bir emre kadar kapatılmıştı. Karantina şartları kapsamında Mudurnu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan 22 bin 500 adet büyükbaş, 13 bin 500 adet küçükbaş hayvana şap aşısı yapıldı. Yapılan aşılamanın ardından hayvan emtia pazarı yeniden açıldı.

Mudurnu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdoğan Gül, ilçede bulunan büyük ve küçükbaş hayvanların tamamının aşılanmasının ardından şap karantinasının kaldırıldığını söyledi.