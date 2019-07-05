47 taşıtın trafik kaydı düştü

Haber: Birol Ertunç

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ülkemiz genelinde Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 39 bin 551 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BİR AYDA TRAFİĞE 88 YENİ TAŞIT KATILDI

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre ilimiz Bolu’da Mayıs ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı toplamda 115 bin 90 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise ilimizde trafiğe kayıtlı olan araçların 56 bin 447’sini otomobil, bin 549’unu minibüs, 982’sini otobüs, 16 bin 619’unu kamyonet, 5 bin 981’ini kamyon, 11 bin 338’ini motosiklet, 21 bin 723’ünü traktör, 451’ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

47 ARACIN TRAFİK KAYDI DÜŞTÜ

Öte yandan TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nün Nisan ayı sonunda açıkladığı verilerle karşılaştırıldığında Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı sadece 41 adet artmış oldu. Mayıs ayında trafiğe kayıtlanan araçlardan 2’sini minibüs, 2’sini kamyonet, 16’sını kamyon, 34’ünü motosiklet, 30’unu traktör, 4’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ayrıca yapılan karşılaştırmada 88 aracın trafiğe kayıtlanmasına karşın trafikten de 43 otomobil, 4 otobüs olmak üzere toplam 47 araç kaydının düşüldüğü göze çarptı.

EN ÇOK KOCAELİ’DE

Açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara bölgesindeki illere bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 395 bin 394, Sakarya’da 286 bin 964, Düzce’de 110 bin 894, Yalova’da ise 65 bin 717 oldu.

YÜZDE 37,7’Sİ LPG'Lİ OTOMOBİL

Mayıs ayı sonu itibariyle ülkemiz genelinde trafiğe kayıtlı 12 milyon 482 bin 475 adet otomobilin %37,7'si LPG, %37,3'ü dizel, %24,6'sı benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli veya hibrit olarak belirlendi.