47 yaşındaki Anadol araç ilgi odağı oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da 47 yaşındaki ve Türkiye’nin ilk yerli otomobilleri arasında yer alan dönemin işadamı rahmetli Vehbi Koç’un sahibi olduğu Koç Otomobil firması tarafından fiberglas otomobil görenleri hayran bırakıyor. Resmi dairelerin araçlarının üzerinde; “Resmi Hizmete Mahsustur” yazılı ibariyi değiştiren 47 yaşındaki Anadol marka otomobilin sahibi Uğur Aşçıoğlu, “Bu arabayı ailecek kullandığımız için kapısına bende Keyfe Hizmete Mahsustur yazdırdım” dedi.

MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Türkiye’nin ilk yerli otomobillerinden olan 1974 model, D5 sınıfı 14 AZ 954 plakalı aracın sahibi Uğur Aşçıoğlu şunları söyledi; “Arabam 1974 model 47 yaşında. Aracımın kenarında, Keyfi Hizmete Mahsustur yazıyor. Benim için çok özel bir araba, çocukluğumun arabası. Satmayı pek düşünmüyorum ama olabilir de yani. Aracın piyasası yüksek fiyatlarda nostalji olduğu için. Ama bu araba maddi değerinden çok manevi değeri yüksek benim için. Çocukluğumuzun arabaları bunlar. Cadde üzerinde seyir halinde giderken vatandaşların dikkatini çekiyor. Özellikle kapılarda yazan yazılardan dolayı ilgi çekiyor. Herkes bu arabalara binmiyor, herkesin arabaları artık modelli. Bu arabaların da kullanımı bir başka o yüzden arabamı seviyorum. Keyfe Hizmete Mahsustur yazısını da ailecek bu arabayı kullandığımız için ve kullanmaktan keyif aldığımız için kapısına ve arka kısmına böyle yazdırdım” dedi.