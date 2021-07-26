48 barodan ortak kınama      





48 baro başkanı, Kürt vatandaşlara yönelik saldırıları, yaptıkları açıklama ile kınayan 15 baroyu hedef alan yayınlar için, “Baroları hedef haline getiren söz konusu yayın organını kınıyor, yargı önünde hesap vermeleri için konunun takipçisi olacağımızı ve açıklama yapan barolarımızın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyoruz” açıklaması yaptı.

48 baro başkanının ortak açıklamasında; “Bu gazete tarafından yayınlanan ve 15 il barosunu hedef gösteren yazı bir haber değil, üslubu ve içeriği ile halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek, kaos yaratacak bir propaganda malzemesidir” değerlendirmesi yapıldı. Açıklama şöyle:

“15 baromuz tarafından 21 Temmuz 2021 tarihinde yapılan ‘Irkçı Saldırıları Kınıyoruz’ başlıklı ortak açıklama ile nefret söylemi ve ayrımcı dile son verilerek bu tür saldırılara karşı etkin soruşturma yürütülmesi talep edilmiştir. Baroların eleştirdiği ayrımcı dil ve nefret söylemi bu kez 23 Temmuz 2021 tarihinde bir gazetenin provokasyonunda kendini göstermiştir. Bu gazete tarafından yayınlanan ve 15 il barosunu hedef gösteren yazı bir haber değil, üslubu ve içeriği ile halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek, kaos yaratacak bir propaganda malzemesidir. Bu durum, kişi ve kurumların iftiralarla hedef haline getirilmesindeki cüretin yazıya dökülmüş halidir.

Ancak bu yazıyı yazanlar unutmasınlar ki; hukuk kurumları olan barolar hiçbir gözdağına boyun eğmeyecek, gerçekleri dile getirmekten asla vazgeçmeyecektir. Bu ve benzer üslup ve yöntemlerle halkın haber alma hakkını istismar ederek baroları hedef haline getiren söz konusu yayın organını kınıyor, yargı önünde hesap vermeleri için konunun takipçisi olacağımızı ve açıklama yapan barolarımızın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyoruz.”

Açıklamaya imza atan baro başkanları şöyle:

Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu, Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan, Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay, Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses, Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk Hülakü, Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül, Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Çanakkale Barosu Başkanı Av. Soner Aydın, Çankırı Barosu Başkanı Av. Mustafa Deniz, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, Edirne Barosu Başkanı Av. Tacettin Sivrikaya, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir, Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan, Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt, Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir, Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun, Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han, anisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona, Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik, Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir, Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun, Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik, Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek, Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Mehmet Velatİzol, Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci, Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez, Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin, Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar, Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol, Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu, Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç