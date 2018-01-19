Haber: Semih Baykal

İlimizde 48 bin 705 öğrenci ve 4 bin 530 öğretmen alınan karnelerin ardından tatile çıktı. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz 2017-2018 Öğretim Yılı 1. Dönemine ilişkin karne konuşması yayınladı. Cengiz; “ 2017-2018 eğitim-öğretim yılı birinci dönemini bugün itibarıyla tamamlamış bulunmaktayız. İlimiz genelinde yarıyıl tatiline çıkan 4530 öğretmenimizle,48705 öğrencimizin tatil sevinçlerini paylaşıyorum. Tüm çalışmalarımız, yarınımızın güvencesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yeni Türkiye yolunda, ilerlemeye açık, araştıran ve sorgulayan, bilginin hâkimi bireyler olarak yetiştirmek içindir. Değerli öğrencilerimiz, Karnenizdeki notları bir dönem boyunca yaptıkları çalışmaların değerlendirmesi olarak görün. Zayıf yönlerinizi güçlendirmek için ara tatili fırsata çevirin. İnternette, bilgisayar ve televizyon karşısında olmak yerine ailelerinizle zaman geçirin. Akrabalarınızı ziyaret edin. Büyüklerinizin ellerinden öperek gönüllerini alın. Sosyal etkinliklere katılın, kişisel gelişiminizi arttıracak faaliyetlerde bulunun. Çevremizdeki tarihi ve kültürel mirasımız olan yerleri, müzeleri gezin. Ama en önemlisi günde en az yüz sayfa kitap okuyun.

Sayın velilerimiz, Çocuklarınız bir dönem boyunca yaptıkları çalışmaların karşılığını aldılar. Başarıyı ödüllendirin. Karnesinde düşük notu olan çocuklarımıza tepki vermeyin. Onların henüz gelişim çağında olduklarını ve ikinci dönemde düşük notları telafi edebileceklerini düşünerek, onlara fırsat ve zaman verin. Cezaların çocuklarımızın benliğinde onarılmaz yaralar açabileceğini göz ardı etmeyin ve karnenin aynı zamanda ailelere de tutulan bir ayna olduğunu unutmayın. Çocuklarımıza güvenip eksiklerin telafisi yoluna gitmek, başarıyı beraberinde getirecektir.

Kıymetli meslektaşlarım, Özverili çalışmalarınızla öğrencilerinize ve dolayısıyla ülkemize yaptıkları katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Bu duygularla, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyor, kendilerini en kalbi duygularla selamlıyorum” dedi.