48 bin öğrenci tatile çıkıyor

Haber: C. Kutay AYKAN

Okullar yarıyıl tatiline giriyor. Müfredata göre yarıyıl tatili 17 Ocak akşamı başlayacak ve 3 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Ayrıca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören 30 bin 236 öğrenci 26 Ocak’ta tatile çıkıyor ve 2 Mart’ta ders başı yapacak.

Yarıyıl tatili nedeniyle birçok öğrenci tatilini aileleri ile birlikte il dışında geçirmeyi düşünürken, çoğunluğu yüksek oranda olan aileler ise tatillerini evlerinde geçirecekler. 48 bin 705 öğrenci ile 3 bin 774 öğrenci 3 Şubat 2020 Pazartesi günü ders başı yapacak.