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48 bin öğrenci tatile çıkıyor

İlimizde Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 48 bin 705 öğrenci ile 3 bin 774 öğretmen 17 Ocak 2020 Cuma akşamı 16 günlük tatile giriyor.

48 bin öğrenci tatile çıkıyor

Haber: C. Kutay AYKAN

Okullar yarıyıl tatiline giriyor. Müfredata göre yarıyıl tatili 17 Ocak akşamı başlayacak ve 3 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Ayrıca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğrenim gören 30 bin 236 öğrenci 26 Ocak’ta tatile çıkıyor ve 2 Mart’ta ders başı yapacak.

Yarıyıl tatili nedeniyle birçok öğrenci tatilini aileleri ile birlikte il dışında geçirmeyi düşünürken, çoğunluğu yüksek oranda olan aileler ise tatillerini evlerinde geçirecekler. 48 bin 705 öğrenci ile 3 bin 774 öğrenci 3 Şubat 2020 Pazartesi günü ders başı yapacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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