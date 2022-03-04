48 kapsül uyuşturucu midesinden çıktı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da Narkotik polisi ilginç bir olaya imza attı. Doğu illerinden batı illerine giden batı illerine giden yolcu otobüsü içerisinde bulunan iki şahsın iç beden muayenesi sonucunda Şefik B. isimli şahsın midesinde, 48 parça kapsül halinde toplam ağırlığı 542 gram gelen Eroin maddesi ele geçirildi. Konu ile alakalı Aykut.T. ile 2 farklı suçtan aranan ve 17 yıl 6 ay Hapis Cezası olan Şefik B. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapıldı.

Narkotik polisine yakalanan Şefik B., uyuşturucuları yuttuğunu söylemesi üzerine hemen hastaneye kaldırıldı. Çekilen mide röntgen filminde uyuşturucular tek tek tespit edildikten, özel bir odaya alınarak, uyuşturucuları doğal yoldan çıkartılması beklendi. Savcılığa ve ardından mahkeme sevk edilen Şefik B. İle Aykut T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.