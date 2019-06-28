48 okul birincisi ödüllendirildi

Haber: Gönül Olutürk

İlimiz genelinde lise birincilerine her yıl İzzet Baysal Vakfı tarafından verilen başarı ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Bu yıl 32’incisi düzenlenen ödül törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkar ile kurum müdürleri, İzzet Baysal Vakfı yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, merhum İzzet Baysal’la yapılan röportajlardan derlenen film gösterildi.

“BAŞARIYI İYİ İNSAN, AHLAKLI İNSAN OLARAK TAMAMLAMAK GEREKİR”

Ödül töreninde Bolu Valisi Ahmet Ümit’in yaptığı konuşmanın ardından sözü alan İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Merhum İzzet Baysal’ın kurduğu vakfın O’ndan sonraki başkanı olmak nedeniyle en mutlu insanlardan biriyim. Allah bana böyle güzel bir görev verdi. İnşallah İzzet Baysal’ın dediği gibi, kıyamete kadar bu vakıf hayırlar işlemeye devam edecek. Vakfımız kurulduğu günden bu güne kadar hiç kimseye muhtaç kalmadan merhum İzzet Baysal’ın bıraktığı mal varlığıyla devam edecek. Bugün verdiğimiz ödüller de merhum İzzet Baysal’ın fikriydi ve artık geleneksel olarak O’nun fikrini yerine getirmeye devam ediyoruz. Bir konuya çok önem veriyorum; ‘İnsan olabilmek’ çok önemlidir. Başarıyı bununla yani ‘iyi insan, ahlaklı insan’ olarak tamamlamak gerekir. Görevimiz budur. Ödül alan öğrencileri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum.”

ÖDÜLLERİNİ PROTOKOL ÜYELERİNDEN ALDILAR

Konuşmaların ardından Bolu il genelindeki liselerde eğitim alan ve birinci olan 48 öğrenciye İzzet Baysal Vakfı tarafından çeyrek altın, Türk bayrağı, nutuk, takdir belgesi ve vakıf yayınlarından oluşan hediyeler protokol tarafından takdim edildi. Ayrıca Türkiye Yıldızlar Takım Şampiyonasında 1’inci olan Köroğlu Satranç kulübü öğrencileri ile takım antrenörü de İzzet Baysal Vakfı tarafından ödüllendirildi.