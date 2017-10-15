Haber; Aysun Beykoz

İzmit’in en işlek yerlerinden olan Fethiye Caddesi’nde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda Avukat Mehmet Samim Geredeli uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’un Pendik ilçesinde belirlenen adreslere gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda cinayete karıştığı iddia edilen B.C.T. ve H.S. isimli 2 şahsı yakalayarak gözaltına alınmıştı. Dün Kocaeli Adliyesine sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



