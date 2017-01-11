HABER: S. Özge YÜCEL

İki kafadar beldeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan bir baraj gölüne gittiği ve bir daha haber alınamadı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, ilimiz Gökçesu Beldesinde ikamet eden Halil Tor (38) ve Furkan Özçelik (18) balık tutmak için beldeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprübaşı Barajına gittiler. Tekneyle göle açılan iki kişi salı günü gittikleri gölden geri dönmeyince aileleri durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ve itfaiye ekipleriyle ile olay yerine giden aileler gölün etrafında bir süre keşif çalışması yaptılar. Arama çalışmasını izleyen Furkan Özçelik’in babası Cemal Özçelik, oğlundan dün öğle saatlerinden itibaren haber alamadığını söyleyerek “Jandarma ve belediye ekiplerinden yardım istedik. Bugün aramada sonuç alamadık ama yarın tekrar başlayacağız.” diye konuştu.

Gece olması sebebiyle gölde arama çalışması yapamayan ekiplerin yarın sabah saatlerinde çalışmalara başlayacakları öğrenildi.