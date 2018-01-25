Haber: Semih Baykal

İlimiz Mudurnu ilçesine bağlı Çavuşlarçiftliği Köyü’nde yaşayan, evli ve 4 çocuk babası, 48 yaşındaki Yusuf Türk, geçtiğimiz Cumartesi günü ormanlık alana gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Türk hayatından endişe eden ailesi durumu polis ekiplerine bildirmişti. Türk’ü bulmak için AFAD, Polis, Jandarma ekipleri ile vatandaş ormanlık alanda geniş çaplı bir arama başlatmıştı. Yaklaşık 4 günden bu yana kayıp olan Türk, Jandarma Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri ve vatandaşlar bölgede yaptıkları arama çalışmaları sonucu bulundu. Türk’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.