48. yıla özel 5 kişiye Mini Cooper hediye!

Haber: Esra Öztürk

25 Nisan ve 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında Özdilek mağazalarından, hipermarketlerden, ev tekstili mağazaları ve Özdilekteyim.com’dan aynı gün içerisinde yapılacak toplamda 100 TL ve katları (her 100 TL’ye 1 kupon) alışverişlere verilecek çekiliş kuponuyla gerçekleştirilecek kura sonucunda,5 talihli kişiye 2019 Model Mini Cooper Xu71 hediye edilecek.

Nasıl başvuru yapılacak?

25 Nisan ve 15 Ağustos 2019 olarak belirlenen kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde; Özdilek hipermarketleri ve mağazaları, Kafe Safahat, Safahat Lokantası, Cafe Gold Time, Cinetime, Lavandi kuru temizleme, Game Machine Bowling, Game Factory eğlence merkezi, My Auto, Play Time mağazaları ve Özdilekteyim.com (ücretsiz) internet alışveriş sitesinden aynı gün içerisinde toplamda 100 TL ve katları tutarında (her 100 TL’ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yapanlar mağaza içindeki kampanya katılım noktalarına gidip fiş ya da fatura ibraz ederek kampanyaya kolayca katılım sağlayabilecekler.

ALIŞVERİŞİNİZ “MİNİ” KEYFİNİZ DEV OLSUN!

Her 100 TL ve katları tutarında yapılacak alışverişlerde kullanıcılara verilecek çekiliş kuponu ile noter huzurunda yapılacak kura sonucunda, 5 kişiye 2019 Model Mini Cooper Xu71 hediye edilecek. Çekiliş sonucunda 2 adet kırmızı, 1 adet metalik mavi, 1 adet metalik gri ya da 1 adet metalik yeşil renkte Mini Cooper Xu71 model otomobilden birini kazanacak olan talihliler keyifli bir alışveriş sonunda hayallerinin aracına sahip olma şansı yakalayacak.