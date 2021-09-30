“487 köyümüzü ziyaret edeceğiz bütün halkımızı dinleyeceğiz”

Haber: Ceylan Beykoz

Suat Güner, Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’ye Göynük ziyaretinde İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Zengin, Ramazan Mercan, Göynük İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, Göynük Kadın Kolları Başkanı Fatma Kızılorman, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Özkan ile çok sayıda teşkilat mensubu eşlik etti.

KAYMAKAM, BELEDİYE BAŞKANI VE STK BAŞKANLARI ZİYARET EDİLDİ

AK Parti Heyeti, ilçe ziyaretine ilk olarak Göynük Kaymakamlığı ile başladı. Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan'ı ziyaret eden AK Parti Teşkilatı, ilçede devam eden yatırımlar ve ihtiyaçlar noktasında bilgi alışverişinde bulundu. İl Başkanı Güner ile milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü daha sonra sırasıyla; Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya’yı, Göynük Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Özgür’ü, Göynük Ziraat Odası Başkanı İdris Armağan’ı ve Göynük Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı Ferhat Aksoy’u ziyaret ederek talep ve önerilerini dinlediler.

“BÜTÜN KÖYLERİMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ BÜTÜN HALKIMIZI DİNLEYECEĞİZ”

AK Parti Heyeti daha sonra Gökçesaray Yaylası’nda köy ve mahalle muhtarları ile geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Muhtarları tek tek dinleyen Suat Güner, Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü talep ve ihtiyaçları not alarak çözüm adına gerekli girişimlerde bulunacaklarını dile getirdiler. Muhtarlar, AK Parti Teşkilatı’nın köy ziyaretlerini takdir ettiklerini belirterek ilçelere bağlı köylere de gelmelerini istedi. Hem merkezlerde hem de köylerde yaşayan vatandaşlarla her daim iç içe olduklarını kaydeden AK Parti Heyeti ise, “Bolu sınırları içerisinde 487 köyümüz bulunuyor. İl Başkanı ve Milletvekilleri olarak gerekli planlamalarımızı yaptık. Bütün köylerimizi ziyaret edeceğiz, bütün vatandaşlarımızın kapısı çalacağız. İl ve ilçe merkezimizdeki vatandaşlarımızı da köylerde yaşayan vatandaşlarımızı da bu zamana kadar dinledik bundan sonra da dinleyeceğiz. Halkımızın ihtiyaç ve taleplerine çözüm üretmeye çalışacağız” ifadelerini kullandılar.

AK PARTİ HEYETİ ESNAFLARI TEK TEK ZİYARET ETTİ

Yaylada muhtarlara yapılan toplantının ardından AK Parti Teşkilatı, Göynük ilçe merkezinde esnafları tek tek ziyaret etti. Esnaf tarafından sıcak şekilde karşılanan Suat Güner, Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü esnafların çay ikramını geri çevirmeyerek onlarla uzun uzun sohbet etti. İl Başkanı Güner ile milletvekilleri Aydın ve Küpçü, ilçe teşkilatı ile yaptıkları istişare toplantısının ardından Göynük’ten ayrıldı.