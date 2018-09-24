HABER: ESRA ÖZTÜRK

Dün öğleden önce başlayan trekking yürüyüşü öğleden sonra tamamlandı. 49 Doğa ve sporseverin katıldığı yürüyüşte seyre değer anlar yaşandı. Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği tarafından Sarıcalar Yaylasından, Çakmaklar Çamlığına kadar olan 7000 metrelik güzergahta yapılan yürüyüş Türkiye Trial Şampiyonası 4. ayak yarışlarının yapıldığı alanda son buldu. Yürüyüş liderleri Süleyman Özdoğan, Cihan Ayvaz, Hamiyet Kocakaya ve Kerim Namdar nezaretinde 1238 rakımlı Sarıcalar yaylasında saat 09:50 de başlayan 7 km’lik yürüyüş Halıhisarı üzerinden 901 rakımlı Çakmaklar Çamlığında Saat 12:40 da son buldu. Yürüyüşte sadece spor yapılmadı. Yürüyüşe katılan çok sayıda doğasever güzergah üzerinde bulunan çöpleri de topladı.

Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Doğa Sporları ve Off-Road (BOLOFF) Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Trial Şampiyonası 4. ayak yarışları alanında son bulan yürüyüş sonrası 49 katılımcı etkinlik alanın da dinlenme fırsatı buldu.