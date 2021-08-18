49 Lise Birincisi Ödüllendirildi

Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, kurum müdürleri, İzzet Baysal Vakfı yönetim kurulu ve mütevelli heyet üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören protokol konuşmalarıyla devam etti.

Programda konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit; “Konuşmama son günlerde ülkemiz genelinde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza ve dahi bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan gani gani rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Allah bütün şehitlerimize ve rahmeti rahmana kavuşan gazilerimize rahmet eylesin, hayatta olan bütün gazilerimize sağlık ve sıhhat versin.

Bugün burada ortaöğretim okullarımızda eğitim sürecini başarıyla tamamlayan ve okul birincisi olan evlatlarımıza ödüllerini vermek üzere bir arada bulunuyoruz. Bu vesileyle, öğrencilerimizi teşvik amacıyla organize edilen bu töreni düzenleyen İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’a ve İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyetine gönülden teşekkür ediyorum. Rahmetli merhum İzzet Baysal’ı rahmetle ve şükranla yâd ediyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Temennimiz yeni nesillerimiz içinden daha fazla İzzet Baysalların yetişmesidir.

2019 yılının başından itibaren maalesef dünya genelinde olduğu gibi 2020 yılının Mart ayından itibaren ülkemizde de yaşadığımız salgın sebebiyle yaklaşık 1,5 yıldır okullarımızdan, öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden uzak kaldık, salgın dolayısıyla bu süreçte yüz yüze eğitim yapamadık.

İnşallah 6 Eylül itibariyle okullarımız açılacak, en geç Ekim ayında da Üniversitelerimiz açılmış olacak. Böylece dünya üzerindeki birçok ülkenin nüfusundan daha fazla bir nüfusu karşılayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün deyimiyle eğitim-öğretim ordumuz harekâta geçmiş olacak. Bizler okullarımızı, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi özledik, onlar da birbirlerini özlediler.

Sevgili öğrencilerimiz;

Sizler okullarınızı birincilikle bitirdiniz. Önemli olan çalışmaktır. İyi çalışmak başarıya ulaştırır. Sizin için artık üniversite hayatı başlıyor. Aynı çalışmayı, başarıyı ve performansı üniversitede de gösterdiğiniz zaman başarılı olacağınızdan hiçbir tereddüdümüz yoktur. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyor, öğrencilerimizin gelecek yıllarda çok daha güzel başarılara imza atması umut ve temennilerimle, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı’nın konuşmasının ardından İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal’ın öğrencilere gönderdiği mesaj İzzet Baysal Vakfı Genel Sekreteri Mustafa Yaman tarafından okundu.

LİSE BİRİNCİLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Konuşmaların ardından Bolu il genelindeki liselerde eğitim alan ve birinci olan 49 öğrenciye İzzet Baysal Vakfı tarafından gram altın, Şanlı Türk Bayrağı, Nutuk, takdir belgesi ve vakıf yayınlarından oluşan hediyeler protokol tarafından verildi.

Tören ödül alan öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.