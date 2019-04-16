49 taneden 16’sı iade edildi

HABER:Gönül Olutürk

Belediye Başkanlığı görevine hızlı bir başlangıç yapan Tanju Özcan, belediye kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması amacıyla başlattığı tasarruf tedbirlerini uygulamaya başladı. Kısıtlı kaynakların en faydalı biçimde kullanılması konusunda tüm birimlere talimat veren Başkan Özcan, göreve geldiği ilk günlerde araç filosunu yakın markaja almıştı. Bunun üzerine üst düzey istişare toplantısı sonucunda, araç filosunda yapılan düzenlemeye ek olarak kullanım dışı kalan araçların iade edilmesi kararı verildi. Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Özcan, “Seçim döneminde vatandaşlarımıza ne söz verdiysek şimdi bunları hayata geçirme zamanıdır. Bolu Belediyesinin kaynaklarını en faydalı, yüksek verim gözeterek kullanacağımızı her fırsatta dile getirdik. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde filomuzu inceleyerek birçok lüzumsuz kiralık araç tespit etmiştik. Şimdi de kullanım dışı olan araçlarımızı iade ederek belediye bütçemizi ciddi bir yükten kurtarmaya başladık. İlk etapta 16 kiralık aracı iade ederek büyük oranda tasarruf elde edeceğiz. Yıllık tasarruf miktarımız 850 bin lirayı buluyor. Her icraatta, her hizmette azami fayda ve tasarrufu gözeterek çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.