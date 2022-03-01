"4x4 Dünyası Kış Kampı" tamamlandı

Haber: Okay Özcan

Bolu Doğa Sporları ve Off Road Kulübü'nün (BOLOFF) ev sahipliğinde Örencik, Pelitözü ve Çepni yaylalarında düzenlenen kamp 3 gün sürdü. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu alanda yapılan etkinliklere, değişik illerden yaklaşık 300 araç ve 1500 kişi katıldı. Kulüp Başkanı Burhan Turan, AA muhabirine, kampın çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "4x4 dünyası olarak 3 gün değişik illerden gelen konuklarla misafirlerimizi ağırladık. Güzel etkinlik oldu. Karavan, araç üstü ve çadır olarak aile ortamında gece ve gündüz çeşitli etkinlikler yaptık." diye konuştu.