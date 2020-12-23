5 aileye ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyareti

Haber: BMA

Seben ilçesinde pandemi dolayısıyla ara verilen ‘Hoş Geldin Bebek’ ziyaretleri devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Kavak ile belediye görevlileri ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ettiler. Salgın dolayısıyla kapıdan ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Başkan Fatih Kavak, ailelere yeni doğan hediye setini verdi.

Başkan Kavak ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Hoş Geldin Bebek ziyaretlerimizi malum korona süreci sebebiyle kapılardan hayırlı olsun dileklerimizi sunup, hediyemizi vererek gerçekleştiriyoruz. Ailelerinize, vatana, millete hayırlı birer evlat olmanızı temenni ediyorum güzel yavrular; hayırlı bir ömür dileği ile” dedi.

Geçtiğimiz gün 5 aileye gerçekleştirilen ziyaretlerin salgın koşulları da göz önünde bulundurularak belirlenen aralıklarla devam edeceği öğrenildi.