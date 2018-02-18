Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre saat 11:50 sıralarında D 100 üniversite kavşağı İstanbul yönü üzerinde kırmızı Işık’ta duraklayan Abdurrahman Yaman idaresindeki 34 UU 4216 plakalı hususi otoya ismi henüz belli olmayan sürücünün kullandığı 14 GD 864 plakalı aracın arkadan çarpması neticesi zincirleme,yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Aynı kazada Sürücülüğünü Mustafa Melih Ozan’ın yapmış olduğu 35 UJL 93 ,sürücülüğünü İsmail Turhan’ın yapmış olduğu 14 LE 482 ve sürücülüğünü Fatih Çeştanın yapmış olduğu 34AEF18 plakalı otomobil hasar gördü. Kazaya karışan Tofaş marka aracın sürücüsü ve 34 UU 4218 plakalı araçta bulunan Emre Yaman(17)ve Celal Sevim(17)yaralandılar. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.